Si raggruppano, schiamazzano, disturbano e non rispettano le norme: i cittadini sono esasperati e il sindaco di Binago, Alberto Pagani, non è da meno.

Giovani disturbano la quiete pubblica: il sindaco fa “ronde” serali

La via del dialogo, perpetuata finora, non è servita granché e i ritrovi dei giovani, dietro al camposanto, presso via Baietti, davanti al Municipio, ma anche al parco comunale, si susseguono. “Sono tanti e si ritrovano in altrettanti luoghi – conferma il primo cittadino – In più di un’occasione ho cercato la via del dialogo, andando a parlare con loro, di sera”.

