Giovani morti in moto, addio a Laerte e Fabio

I due giovani sono rimasti vittime di uno scontro tra moto all’altezza di via Mantero, a Grandate.

Laerte e Fabio, giovani vite spezzate

La tragedia si è consumata nella serata di sabato 6 settembre. Intorno alle 23.30, i soccorsi sono stati allertati – ambulanza, elisoccorso, Vigili del fuoco, Carabinieri – ma per i due giovani rimasti coinvolti nello scontro non c’è stato nulla da fare. A perdere la vita nell’incidente sono stati Laerte Riccardo Gauli, 20 anni, di Luisago, e Fabio Crescitelli, di 17 anni, di Oltrona di San Mamette.