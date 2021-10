Giovani rapinati e capotreno aggredito, Zoffili: "Serve la Polizia sui treni"

"Tre giovani rapinati e un capotreno aggredito e minacciato con un coltello da una baby gang di stranieri. Quanto accaduto lunedì scorso sul treno della Milano-Asso tra le stazioni di Inverigo e Lambrugo è di una gravità inaudita". Queste le parole di Eugenio Zoffili, deputato della Lega e Presidente della Commissione Territorio e Sicurezza del Comune di Erba.

"Attraverso un’ interrogazione parlamentare ho subito scritto al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese chiedendo di far luce sui fatti e quali azioni vorrà mettere in campo: la presenza di agenti di polizia sui treni in divisa e in borghese è più che mai necessaria. I controlli quotidiani nelle stazioni, come quelli messi in campo a Erba dai nostri Carabinieri con la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine rappresentano un’importante deterrente; il nuovo distaccamento della Polizia Locale nei locali della stazione erbese voluto dalla Lega contribuirà non solo a migliorare la sicurezza della piazza ma anche a prevenire questi gravi episodi sui convogli".