Giovani ubriachi, tre giovani portati in ospedale SIRENE DI NOTTE

Tre interventi stanotte a soccorsi di giovani ubriachi e bisognosi di soccorso: tutti e tre in ospedale.

Giovani ubriachi, arrivano i soccorsi

Tre interventi del personale sanitario per intossicazione etilica, tutti e tre in codice giallo e tutti e tre a soccorso i ventenni. Il primo a Como, poco prima delle 3, in via Sant'Abbondio dove un 20enne ha richiesto l'intervento di un'ambulanza che dopo le prime cure sul posto ha deciso per il trasporto all'ospedale Valduce.

Stessa scena una ventina di minuti dopo sempre a Como e sempre in via Sant'Abbondio: il giovane ubriaco, questa volta 21enne, raggiunto dai sanitari in codice giallo è stato portato al Valduce, in verde.

Una ragazza di 24 anni è stata soccorsa invece a Cermenate intorno alle 3.45, sempre a causa dell'abuso di alcol. Le sirene sono intervenute in via Maestro Comacini in codice giallo, decidendo per il trasporto all'ospedale di Cantù.