Lurate Caccivio

Cerimonia conclusiva, ieri pomeriggio, nel parco della biblioteca.

Giovanissimi lettori premiati dal Comune e dalla biblioteca comunale di Lurate Caccivio.

Giovanissimi lettori protagonisti

Ieri, sabato 2 ottobre, pomeriggio festoso, riunendo i bimbi della scuola primaria e i ragazzi della scuola media che hanno partecipato alle iniziative di lettura estiva. Il parco della biblioteca ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione. Per i partecipanti in età di scuola primaria l'iniziativa aveva come tema "Chi legge un libro trova un tesoro". Per i più grandicelli, in età di scuola media, invece, "Guarda i booktrailer, leggi e vieni premiato".

Pomeriggio dedicato a bimbi e ragazzi e ai loro genitori

Dalle 15.30, quindi, la cerimonia di premiazione. La possibilità di partecipare è stata estesa a mamme e papà dei bimbi e dei ragazzi che si sono messi in gioco nelle iniziative estive di lettura, risultando premiati per il loro impegno. Un momento significativo per sancire l'atto finale di un progetto che ha riscosso consensi.