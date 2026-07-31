Giovanissimi volontari in servizio per la pulizia del territorio

Conclusa l'esperienza di "Ci sto? Affare fatica!", il sindaco elogia ragazze e ragazzi partecipanti.

Giovanissimi volontari in servizio a Olgiate Comasco per la pulizia del territorio.

Giovanissimi volontari con “Ci sto affare fatica!”

“Ci sto? Affare fatica!”, lo slogan che ha invitato a mettersi in gioco in esperienze di cura del territorio. L’iniziativa, riservata a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 18 anni, ha impegnato i partecipanti per cinque giorni. Dal 27 al 31 luglio azioni virtuose e un “buono fatica” del valore di 50 euro.

La raccolta dei rifiuti

In particolare, nella giornata di oggi, venerdì 31 luglio, ragazze e ragazzi al lavoro nel parco comunale di Villa Peduzzi. Raccolta una gran quantità di lattine e di bottiglie di vetro e di plastica, abbandonate nel verde insieme ad altra immondizia.

L’elogio del sindaco

In mattinata il sindaco Simone Moretti, all’esterno del Municipio, ha elogiato chi si è messo al servizio per il bene della comunità olgiatese. Stigmatizzata, invece, l’inciviltà di chi abbandona rifiuti: “Spero che qualcuno si vergogni di quanto ha lasciato in giro…”.

Sollecitazione alla ditta dell’appalto rifiuti per la pulizia nei parchi e in piazza

Non basta: il primo cittadino ha sollecitato “Econord”, azienda titolare dell’appalto comunale di raccolta rifiuti, a dedicare particolare attenzione alle zone più soggette all’abbandono di rifiuti. “Stamattina ho scritto a “Econord” – fa sapere il sindaco – per la pulizia e il passaggio nei parchi comunali di Villa Peduzzi e Villa Camilla e anche in piazza Italia”.