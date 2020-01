Currò invita gli enti locali a dotarsi di maggiori strumenti di tutela soprattutto in questi giorni dove i livelli di smog sono rientrati e chiede al comune di Como, con una petizione, la costituzione di una consulta per l’ambiente.

Giovanni Currò (M5s): “Una petizione per un’aria più pulita”

L’Italia è il primo Paese europeo per morti premature da biossido di azoto (NO2) con 14.600 decessi all’anno. Lo indicano i dati dall’Agenzia europea per l’Ambiente (Aea) nel rapporto annuale sulla qualità dell’aria, in base alle rilevazioni delle centraline anti smog. Il nostro paese è inoltre al primo posto anche per le morti da ozono (O3), contate circa 3mila all’anno, e al secondo posto per quelle da particolato fine (PM2,5), 58.600, dietro alla sola Germania.