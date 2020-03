Giovanni Currò: “Uniti contro il Coronavirus, emergenza gestita con gradualità”

Anche l’onorevole Giovanni Currò del Movimento 5 Stelle commenta questi giorni difficili e le nuove misure adottate dal presidente del Consiglio.

“In queste ore sono costantemente in contatto con associazioni, imprenditori, famiglie e lavoratori per confrontarmi con loro sulle nuove misure adottate dal Presidente Conte. Ci tengo, però, a far notare a coloro che dicono “chiudiamo tutto” o perché quell’attività è aperta e le altre no, che le misure adottate fino ad ora hanno avuto una doverosissima gradualità.

L’Italia è una delle più grandi potenze mondiali e non si può fermare dall’oggi al domani. Chiudere tutte le aziende significa anche mettere a repentaglio l’erogazione di servizi importanti ed essenziali. Proviamo tutti insieme ad immaginare cosa accadrebbe con la chiusura di aziende che producono materiali e macchinari essenziali affinché si eroghi l’energia elettrica. O addirittura, immaginiamo l’interruzione di trasporti pubblici anche per quei lavoratori di quell’azienda strategica. Sono in contatto con molti imprenditori e vi assicuro che chi ha potuto chiudere, ha chiuso e chi non l’ha fatto ha adottato protocolli stringenti (se qualcuno non lo fa, segnalatelo!)

Quello che sta accadendo oggi l’Italia non l’ha mai vissuto, è decisivo ed estremamente importante fidarsi dei tecnici del comitato scientifico e del Governo.

Abbiamo tutti lo stesso obiettivo.

Non date alcun spazio a polemiche e critiche di natura politica, diffidate fortemente da chi le fa, perché vuol dire che stanno strumentalizzando la crisi per meri interessi personali e tutto ciò è vergognoso.

Dobbiamo essere tutti uniti, il virus non riconosce né destra né sinistra, né alto né in basso, attacca tutti, nessuno è più bravo dell’altro.

Solo uniti (ma distanti) potremo superare questo momento difficile.

Sono convinto, ci riusciremo!”.