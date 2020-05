Scontro auto-moto a Limido: ferito un centauro

Scontro tra un’auto e una moto all’incrocio di via Roma a Limido. Ad avere la peggio un motociclista di 44 anni di Veniano.

Scontro all’incrocio

Mancava una manciata di minuti alle 19 di giovedì 21 maggio 2020, quando l’incrocio tra via Roma e la Provinciale è stato nuovamente teatro di un incidente, fortunatamente meno grave di come si era inizialmente pensato. Lo scontro ha visto coinvolti una moto e un’auto.

Ferito un motociclista

All’inizio si era temuto il peggio per il 44enne in sella alla moto e i mezzi di soccorso sono interventi in codice rosso, massima gravità. In realtà le sue condizioni, accertate dal personale del 118, non sono apparse così gravi ed è stato trasportato al Pronto soccorso del Sant’Anna per gli accertamenti radiografici e medici. Illeso, anche se spaventato l’automobilista di 29 anni.

Intervengono i carabinieri

Oltre all’automedica e all’ambulanza del 118, all’incrocio di via Roma a Limido sono intervenuti i carabinieri della caserma di Mozzate che effettuati i rilievi ricostruiranno la dinamica dell’incidente.