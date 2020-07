Gipsoteca Gianluigi Giudici riapre al pubblico

Gipsoteca Gianluigi Giudici pronta a riaprire al pubblico: mercoledì 15 luglio il via libera.

Gipsoteca Gianluigi Giudici: la riapertura

Finalmente: ecco l’invito a immergersi nel mondo dell’arte e gustare le opere di un grande scultore. Nel museo, situato a Lugano – Central Park, Riva Antonio Caccia 1a – dedicato al compianto artista di Valmorea è possibile visionare, in totale sicurezza seguendo le disposizioni di prevenzione Covid-19, i lavori in gesso, e alcuni in bronzo, di Gianluigi Giudici. Opere astratte e figurative, ricche di forza espressiva e dal linguaggio universale. L’entrata sarà libera e i visitatori saranno benvenuti durante i consueti giorni di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, sempre dalle 14 alle 18. Sarà anche possibile recarsi al museo su appuntamento inviando prima un’e-mail: info@fondazionegiudici.com o telefonando allo 091 9804141 (durante gli orari di apertura).

L’artista di Valmorea e le sue opere al museo

La Gipsoteca, dedicata a Gianluigi Giudici (Casanova Lanza 1927, Valmorea 2012) e alla sua opera, raccoglie diverse centinaia di gessi di lavori poi fusi in bronzo, realizzati in oltre cinquant’anni di attività. Il linguaggio utilizzato dall’artista spazia dal figurativo all’astrazione, nella sua variante organica. Particolarmente apprezzata nel tempo è stata la sua scultura religiosa, collocata in chiese delle province lombarde e del Canton Ticino, con una eccezione per l’ampio intervento compiuto a Vienna, tra 1992 e 1996, nella chiesa del Buon Pastore. L’allestimento nella sede della Gipsoteca è stato realizzato con lo scopo di evidenziare la varietà e peculiarità dei linguaggi utilizzati, attraverso la creazione di “isole”, ossia raggruppamenti di opere che meglio inquadrano aspetti del suo lavoro. Da segnalare inoltre altri due interessanti spazi: il deposito ricco di gessi di varia epoca e di vario interesse e l’atelier giovanile dell’artista con gli strumenti per la realizzazione di lavori a cesello e a sbalzo.