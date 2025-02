Girava a Cantù senza documenti: era irregolare sul territorio, espulso

Era irregolare sul territorio, un uomo di nazionalità nigeriana, 32 anni, ha ricevuto la notifica di un decreto di espulsione emanato dal Prefetto di Como.

Girava a Cantù senza documenti: fermato dalla Polizia locale

Nella mattina di martedì 25 febbraio, intorno alle 8.30 circa, gli operatori del Comando di Polizia Locale di Cantù, impegnati in servizio di controllo, con ausilio di unità cinofila, dell’area della stazione ferroviaria di Cantù-Asnago, hanno identificato un cittadino straniero sprovvisto di documenti. L’uomo

è stato accompagnato al comando di via Manzoni e successivamente portato in Questura di Como per le procedure di fotosegnalamento. Al cittadino è stato notificato il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emanato dal Prefetto di Como. La Polizia Locale di Cantù ha proceduto a deferire l’uomo alla Procura della Repubblica di Como per il soggiorno illegale nel territorio dello Stato.