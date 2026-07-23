Girava in auto con oltre 200 panetti di hashish del peso complessivo di 20 kg, purtroppo per lui il suo comportamento ha attirato l’attenzione dei finanzieri del Gruppo di Ponte Chiasso che ha così fermato l’uomo e lo ha successivamente arrestato.

Girava con oltre 20kg di hashish in macchina, trafficante arrestato

A finire in manette è stato un cittadino italiano di 58 anni residente in Svizzera, con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

L’atteggiamento sospetto del conducente

Il controllo è scattato come detto dopo che i finanzieri hanno notato la guida incerta ed esitante. Il trafficante è stato notato imboccare una delle principali arterie comunali diretto verso il centro commerciale “Bennet” di Montano Lucino: accortosi della presenza dell’auto di servizio ha sin da subito cercato di “sviare” un eventuale controllo modificando la propria traiettoria di marcia.

L’anomala condotta non è tuttavia sfuggita ai finanzieri che, fermato il mezzo e richiesta l’esibizione dei documenti d’identità e del titolo di guida, hanno notato l’uomo innervosirsi senza alcun apparente motivo. A quel punto, è stata richiesta l’apertura del bagagliaio del veicolo per una verifica del materiale trasportato; dall’ispezione visiva sono stati notati comuni sacchetti della spesa.

L’insolito odore acre proveniente dall’abitacolo ha però indotto i militari ad approfondire il controllo; sotto il pianale, solitamente adibito all’alloggiamento della ruota di scorta, sono stati rinvenuti ulteriori sacchetti della spesa – molto pesanti – al cui interno non erano presenti alimenti bensì diversi pacchetti termosaldati, contenenti tavolette solide di colore marrone i cui accertamenti successivi hanno dato conferma essere hashish.

Il sequestro della droga e dell’auto

La droga e l’autovettura sono state poste sotto sequestro e l’uomo è stato tratto in arresto per traffico di stupefacenti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria lariana.

L’attività di servizio si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dalla Guardia di finanza in questa Provincia, a presidio della legalità e per il contrasto al fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.