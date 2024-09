Girava con un coltello di 18 centimetri: denunciato

Un giovane di 21 anni, di Cermenate, è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Girava con un coltello e un dissuasore elettrico

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i Carabinieri della Stazione di Cantù, lo hanno notato mentre alle 2 di notte si aggirava per le vie del centro mi con la propria auto. suo atteggiamento ha insospettito i Carabinieri. Fermato per un controllo è stato trovato in possesso un dissuasore elettrico e un coltello di 18 centimetri di lunghezza. Il giovane, pregiudicato, è stato denunciato.