Fermato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco, hanno deferito in stato di libertà un cittadino albanese, classe 1986, domiciliato nel milanese.

Girava in auto con attrezzi da scasso: deferito

L'uomo è stato trovato in possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. L’uomo è stato fermato a bordo di una vettura, già notata in zona in concomitanza di furti in abitazione. Nel bagagliaio trasportava cacciaviti, flessibile e piede di porco, tutto sottoposto a sequestro.