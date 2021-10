Giro di Lombardia a Como traffico in tilt

Viabilità

Sabato mattina difficile per gli automobilisti.

La partenza del Giro di Lombardia a Como sta mandando in tilt il traffico cittadino.

Traffico in tilt tra via Pasquale Paoli e via Varesina per il passaggio degli atleti. Le difficoltà alla viabilità sono iniziate intorno alle 9.30. QUI tutte le info riguardo alle chiusure delle strade a Como e nelle altre città coinvolte.