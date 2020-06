Gita trasformata in tragedia: 16enne annegato nelle acque dei “Sette laghi”

La tragedia avvenuta ieri nelle acque dei “7 laghi” ha scosso l’intera zona del Pavese e non solo: la morte del giovane Guebre Abdoul Aziz Mansombde, ragazzo di 16 anni, ha lasciato tutti senza parole e con tanto dolore nel cuore.

La ricostruzione dei fatti

Guebre Abdoul Aziz Mansombde, giovane 16enne originario del Burkina Faso e residente insieme alla famiglia a Salice Terme, ieri si trovava per una scampagnata con amici e parenti a Castelletto di Branduzzo in uno dei “Sette laghi” dove spesso già in passato si era recato a pescare e passare una bella giornata all’aperto, dopo questi mesi di chiusura.

Purtroppo però la piacevole gita si è trasformata in tragedia: secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto il 16enne, visto la calda giornata, avrebbe deciso di fare un tuffo immergendosi nelle acque del lago, senza però riuscire a riaffiorare.

La falsa speranza

A dare l’allarme verso le 14.30 sarebbero stati proprio i familiari del giovane, che non vedendolo riaffiorare hanno subito pensato al peggio. Secondo indiscrezioni un pescatore avrebbe dichiarato di averlo visto uscire dal lago dirigendosi nel bosco, ma purtroppo l’epilogo della storia è ben diverso: il corpo del ragazzo è stato infatti trovato dai sommozzatori a una decina di metri dalla riva e a una profondità di 5 metri.