Giubiana a Cantù appuntamento giovedì in streaming

Cantù non si arrende al Covid e combatte l’epidemia puntando sulla tradizione. Giovedì a partire dalle 18, in diretta Streaming dal Teatro San Teodoro, verrà trasmesso lo storico rogo della Giubiana. Ci saranno il sindaco Alice Galbiati, l’assessore alle attività economiche, Giuseppe Molteni e dell’assessore alla Cultura, Isabella Girgi.

La leggenda della Giubiana narra di una fanciulla bellissima che, grazie al suo fascino, riuscì ad ottenere le chiavi della città e le consegnò alle truppe comasche che assediavano Cantù. Al termine della guerra che intercorse, vinta dalla Città di Milano, Cantù fu liberata e la fanciulla fu condannata ed arsa viva sul rogo. Lo storico appuntamento con il rogo della castellana traditrice si è, quindi, dovuta trasferire da Piazza Garibaldi al cortile del Teatro Comunale, luogo simbolo della cultura cittadina.

“Si è deciso di mantenere viva la tradizione della Giubiana, anche in questo periodo così avverso, in una versione ridotta e appropriata al momento e alle limitazioni imposte dalla situazione sanitaria – esordisce l’assessore alla Cultura, Isabella Girgi –con l’obiettivo di salvaguardare il rapporto tra il passato e il futuro della nostra comunità. Mai come oggi è importante ricordare come la nostra città non si sia mai arresa alle difficoltà. Lo spirito canturino è tenace e, proprio dalla storia, possiamo imparare e trovare la forza per rialzarci”.