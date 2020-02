Giubiana, festa ad Albavilla con “I Paisan” FOTO

Si è tenuto sabato scorso 1 febbraio 2020 ed è stato organizzato dal Gruppo Folklore I Paisan, sodalizio nato con l’obiettivo di tenere viva la cultura popolare della Lombardia e in particolar modo della Brianza. Il rogo della Giubiana ripropone l’antico rito, spiega il presidente del sodalizio albavillese Gabriele Parravicini, strettamente legato al calendario agricolo dell’epoca.

A chiusura della manifestazione si è tenuto lo spettacolo pirotecnico, in segno di buon auspicio per il nuovo anno. A tutti i partecipanti la cucina ha preparato il tradizionale “risott cun la luganiga”, panini con salsiccia e crauti, intingolo con salsiccia e patate, frittelle, vin brulè e per i bambini il tè caldo.