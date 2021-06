Giulia Taiana, la voce amica al microfono di Rtl 102.5

Sorriso e parlantina sciolta, donando la giusta dose di spensieratezza per affrontare la pandemia di coronavirus. Giulia Taiana, 24 anni, è molto più che una semplice conduttrice radiofonica: da ottobre è la voce amica di Rtl 102.5. Un traguardo raggiunto grazie alla sua caparbietà, a un amore infinito per la musica e alla sua voglia di mettersi in gioco. Sempre.

Giulia Taiana, voce amica per Rtl

«Non sono un medico, non salvo vite - esordisce - ma nel mio lavoro cerco di portare un po’ di spensieratezza e gioia in un momento così difficile. Ed è bello poter far felici le persone: me ne accorgo quando mi scrivono gli ascoltatori, ringraziandomi per quei cinque minuti di evasione dalle difficoltà di tutti i giorni». Una lunga gavetta, la sua, iniziata quattro anni fa, fino al suo approdo a una delle principali emittenti d’Italia.

