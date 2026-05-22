Giulio Duroni pronto: lancia la sfida al Muro di Sormano

Giulio Duroni, 26 anni, preparatore atletico, cresciuto tra Sormano e Rezzago, atleta endurance tesserato con il Nsc Bellagio Sky Team è pronto a sfidare il Muro di Sormano.

Il 26enne lancia la sfida

Dopo essere stato tra i protagonisti della Utlac (Lago di Como Ultra Trail) 2026 sulla distanza dei 120 chilometri, il 26enne ha lanciato la sfida al Muro di Sormano con un Everesting, sfida estrema di resistenza che consiste nello scegliere una salita e ripeterla più volte fino a raggiungere o superare cumulativamente gli 8.848 metri di dislivello, l’equivalente dell’altezza del monte Everest. L’Everesting prende il nome dalla stessa montagna ed ha alla base un’idea molto semplice: collezionare dislivello positivo in bicicletta o di corsa, ultimamente anche con gli sci, fino a raggiungere l’altezza della vetta più alta del mondo.

Everesting sul Muro

Negli anni Duroni ha preso parte a gare di grande impegno tra cui Grigne Skymarathon e SkySummit Monte Rosa, con il Trofeo Kima già nel mirino per il 2026. Ha iniziato a correre dopo aver affrontato una miocardite, trasformando nel tempo lo sport in una continua ricerca dei propri limiti tra resistenza, montagna e endurance estremo. A partire dalle 20 di oggi, venerdì 22 maggio e sabato 23 maggio, Duroni si cimenterà in questa prova di resistenza tentando l’impresa: significa salire il Muro per trenta volte.