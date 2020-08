Enrica Sangiorgio Cavenaghi, presidente dell’Associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano per 22 anni, non credeva alle coincidenze. Certo non avrebbe considerato una coincidenza la sua scomparsa, il 29 agosto 2019, proprio nel giorno in cui ricorre la festa liturgica di Sant’Aristide.

Gli Amici di Monsignor Aristide Pirovano ricordano il presidente Enrica Sangiorgio

Nel primo anniversario della sua morte, i familiari e l’associazione la ricordano in due messe di suffragio, che saranno celebrate rispettivamente venerdì 28 agosto alle 9 nella chiesa di Sant’Eufemia a Erba e sabato 29 agosto alle 18.30 in quella di San Maurizio, nella frazione di Mevate. La prima funzione si svolgerà nella chiesa in cui abitualmente la signora Enrica partecipava alla celebrazione vigiliare del sabato. La seconda Messa richiama invece il particolare legame tra la sua famiglia e la comunità di San Maurizio, poi estesosi a sostegno delle opere di padre Aristide. Un breve resoconto delle due celebrazioni sarà messo on line sul sito amicimonspirovano.it nella giornata di domenica 30 agosto.