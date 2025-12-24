Gli auguri del sindaco Moretti, di rosso vestito

Gli auguri di Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco, di rosso vestito.

Gli auguri del primo cittadino

Immancabili, anche quest’anno, il Buon Natale di Moretti: “A NATALE puoi, recita una canzone che tutti noi conosciamo. E allora proviamoci ad immaginare cosa potremmo fare se iniziassimo ogni giornata con il SORRISO. “Prendi un sorriso” è una poesia di Mahatma Gandhi che ho ascoltato durante l’ultimo bellissimo concerto in chiesa da noi a Olgiate e mi ha dato lo spunto per gli Auguri di questo Natale. Prendiamoci un attimo del nostro TEMPO, altro bene prezioso che non ci godiamo mai appieno, per leggere queste poche righe che mi piace condividere con chi, oggi o in passato, per un periodo breve o da una vita ha condiviso un pezzo di strada con me e che per questo ringrazio. E’ una poesia ricca di amore per la vita e che si pone come un dono da offrire agli altri.

Il tema di fondo è saper donare agli altri un po’ di sé stessi… come avviene per esempio durante la donazione del sangue… e godere di ciò che l’esistenza ci offre.

Regalare un sorriso è qualcosa di molto semplice, non richiede investimenti particolari.

Serve veramente poco… ed il risultato può essere sorprendente.

Ciò che dovrebbe muovere le nostre azioni per Gandhi è la bontà, che andrebbe offerta sempre a tutti, anche a chi non vuole condividerla.

E ci porta a riflettere che in un momento in cui condividiamo tutto attraverso i social, la bontà non è mai la protagonista e quella che dovrebbe essere la guida di ogni nostra azione.

Purtroppo scopriamo costantemente che invece sono l’offesa, l’insulto, l’odio a trovare linfa nelle relazioni di ogni giorno.

Almeno a Natale… fermiamoci un attimo a leggere per un’istante “Prendi un Sorriso” e forse troveremo il coraggio necessario per vivere e condividere in modo diverso.

La poesia

“Prendi un sorriso,

regalalo a chi non l’ha mai avuto.

Prendi un raggio di sole

fallo volare là dove regna la notte.

Scopri una sorgente

fa bagnare chi vive nel fango.

Prendi una lacrima,

posala sul volto di chi non ha pianto.

Prendi il coraggio,

mettilo nell’animo di chi non sa lottare.

Scopri la vita,

raccontala a chi non sa capirla.

Prendi la speranza,

e vivi nella sua luce.

Prendi la bontà,

e donala a chi non sa donare.

Scopri l’amore,

e fallo conoscere al mondo”.