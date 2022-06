Gli interventi del "118" delle ultime ore

Ecco cosa è successo la scorsa notte

Incidente in autostrada

Sono stati chiamati con un codice rosso i soccorsi che nella notte sono intervenuti sull'autostrada A9 Como-Milano intorno a mezzanotte e mezza sul tratto Turate Saronno per un incidente tra due auto. Coinvolti tre giovani, una ragazza di 29 anni e due uomini di 37 e 39 anni. Per fortuna le conseguenze sono state meno gravi della previsione. Una persona è stata ricoverata all'ospedale di Saronno.

Chiamata per codice rosso anche a Montano Lucino alle 2.30 per una caduta di un uomo di 57 anni. La persona soccorsa è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna in codice verde.

I Carabinieri di Cantù sono intervenuti a Mariano in via Montebello per un evento violento senza gravi conseguenze. Due persone sono state trasportate in codice giallo e in codice verde all'ospedale Sant'Anna.