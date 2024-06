Gli sparano e lo lasciano in fin di vita in mezzo alla strada: paura a Bregnano

È successo ieri, venerdì 29 giugno 2024, nel tardo pomeriggio: un uomo è stato lasciato sanguinante e in fin di vita in via Mazzini con quello che sembrerebbe essere un foro causato dallo sparo di un'arma da fuoco.

Cosa è successo

Lo strano e preoccupante episodio si è verificato intorno alle 17.30 quando in pieno centro a Bregnano un uomo di 40 anni di origini straniere è stato scaricato con forza da un veicolo di passaggio. L'uomo versava in gravissime condizioni di salute a causa di un foro all'altezza di uno dei due reni, probabilmente causato dallo sparo di un'arma da fuoco.

La tesi più probabile e circolata in queste ore è che l'accaduto dovrebbe essersi verificato prima a Cadorago, nella zona dello spaccio boschivo, e che l'abbandono in strada dell'uomo sia solo l'atto finale. Ma sul caso stanno indagando i Carabinieri.

L'arrivo dei soccorsi

Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi con un'ambulanza e un'auto medica, che hanno provveduto a prestare soccorso all'uomo e portarlo d'urgenza al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Insieme a loro anche due pattuglie dei Carabinieri di Lomazzo e Lurate Caccivio. Sul posto presente anche il sindaco di Bregnano.