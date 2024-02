Gomme bucate ad Asnago, è tornato il vandalo

Quando hanno raggiunto la propria automobile, parcheggiata nell’area di sosta in fondo a via Primo Maggio, nella frazione di Asnago, l’hanno trovata con i pneumatici tagliati da una lama.

Il caso

E’ tornato dunque in azione il vandalo, che da tempo ormai imperversa nella frazione danneggiando le automobili. Vandalo del quale le Forze dell’ordine sono già a conoscenza a seguito delle denunce effettuate dalle vittime residenti ad Asnago, ma che per ora non ha ancora un volto.

"Nella serata di domenica abbiamo fatto ritorno a casa attorno alle 23 - ha raccontato la vittima - Abbiamo parcheggiato il veicolo nell’area di sosta che c’è in via Primo Maggio, a ridosso della zona boschiva. Quando siamo andati a riprenderla, la mattina del giorno successivo, ossia di lunedì, per andare al lavoro, abbiamo trovato gli pneumatici tagliati".

Non tutti e quattro.

"Sono stati tagliati quelli sul lato del passeggero - ha proseguito la vittima - Presumo sia successo durante la notte oppure nelle prime ore di lunedì. Voglio precisare che non si tratta di un semplice taglio. Mostrando le gomme al mio gommista, in una delle due ha individuato non uno, ma due tagli inferti certamente da una lama. Mentre nell’altra gomma è stato praticato un solo taglio".

Non il primo episodio

Si tratta di una situazione che si protrae da diverso tempo e della quale i residenti sono ormai esasperati. Ne aveva dato conto il Giornale di Cantù di sabato 10 aprile del 2021. Anche in quella circostanza il fatto si era verificato in via Primo Maggio, dove una vettura era stata trovata dal proprietario con le gomme tagliate.

Nell’articolo veniva peraltro precisato come purtroppo via Primo Maggio non fosse l’unica nella frazione teatro dei vandalismi. Prima di quell’episodio, infatti, un fatto analogo aveva riguardato alcuni veicolo in sosta in via dei Combattenti. L’episodio si era consumato qualche mese prima e anche in quel caso sconosciuti avevano tagliato le gomme ad alcune automobili in sosta.

Una situazione che, come detto, prosegue da molto tempo. Tanto è vero che i residenti, sempre nell’articolo dell’aprile 2021, avevano ricordato ancora quanto si è verificato per esempio nel 2012, sempre in via Primo Maggio, quando il raid vandalico aveva portato al danneggiamento di una decine di vetture.