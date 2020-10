Grandate, metà paese senza corrente da questa mattina: 171 famiglie al buio

Grandate, metà paese senza corrente da questa mattina.

Un sabato di caos per molti cittadini di Grandate. Una parte del paese infatti da questa mattina alle 11 è senza corrente elettrica. All’inizio si pensava ad un guasto momentaneo ma con il passare delle ore il servizio non è stato ripristinato. Moltissime le segnalazioni dei cittadini a Enel, compresa quella del consigliere comunale Dario Lucca, ma per il momento (ore 17.20) la corrente non è tornata.

“Quando ho contattato i tecnici questa mattina mi hanno parlato di un guasto alla centralina in via Parini e che sarebbero intervenuti ma ancora non si è visto nessuno e al numero verde non risponde più nessuno” ha sottolineato Lucca.

Il problema è stato segnalato nella parte bassa del paese: colpite le vie Repubblica, Verdi, Casarico, Volta, Como, Parini e limitrofe. In molti casi in oltre i cittadini hanno la corrente elettrica ma non la linea telefonica.

Nel pomeriggio, visto il prolungarsi del disservizio, anche il Comune si è attivato, con i canali a propria disposizione, per sensibilizzare e velocizzare il ripristino della situazione che sta iniziando a creare seri problemi con l’avvicinarsi della sera.

Aggiornamento ore 20.45. Non si è risolta la situazione. Da quasi 12 ore 171 famiglie sono senza corrente elettrica. Significa frigoriferi scongelato, problemi a cucinare e dal tramonto al buio.

Da parte sua il sindaco ha annunciato che “sentito il distributore la distribuzione verrà ripristinata al più tardi domani mattina”.

