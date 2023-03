Grande festa a Longone per i cento anni di Maria Locatelli. Classe 1923, oggi, martedì 14 marzo 2023, compie un secolo di vita.

Originaria di Ballabio, Maria era la terza di otto fratelli. Per nove anni ha gestito il bar Alba che, con un altro nome, si trova ancora oggi lungo la Provinciale. Oggi, Maria vive da un paio d’anni a Eupilio, con la figlia Daniela.

E per il traguardo speciale di Maria Locatelli, la comunità si è riunita proprio oggi, martedì 14 marzo. Per festeggiarla, si è tenuta alle 15 una messa nel Santuario di Santa Maria, e al termine della funzione è stato allestito un piccolo rinfresco nella sede della Pro loco, con un momento ufficiale insieme all’Amministrazione comunale e con il sindaco Carlo Castelnuovo. Una giornata che Locatelli ha vissuto circondata dall'affetto dei quattro figli Danilo, Dario e Ivana e Daniela, e della famiglia. Alla centenaria è stata conferita una targa in ricordo di questo traguardo molto speciale.