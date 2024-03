Grande festa alla Casa delle Suore Ospedaliere per i cento anni di Iole Valli

Che festa alla casa delle Suore Ospedaliere di Albese: Iole Valli ha compiuto cento anni. Il compleanno speciale è stato celebrato ieri, lunedì 11 marzo 2024.

Presente anche il sindaco Ballabio

Per l’occasione si è riunita tutta la famiglia: la sorella Maria Angela, le figlie Mariuccia, Carla e Rosella, con i nipoti Davide, Riccardo, Mattia, Tommaso, Giacomo e Rachele e i bisnipoti Alice, Mika, Margherita, Chiara, Matteo e la piccola Teresa, di cinque mesi.

La festa è stata grande perché il traguardo è importante e ha visto anche la presenza del sindaco Carlo Ballabio e della vicesindaco, Nicoletta Casartelli che hanno consegnato una pergamena alla signora Iole.

La famiglia ha un legame stretto con la Casa delle Suore Ospedaliere, che ospita la donna dal 2009; inoltre Rosella, figlia della festeggiata, ha lavorato molti anni sia nel Reparto di Riabilitazione Psichiatrica sia in RSA, dove, tra il 2013 e il 2022, è stata accolta anche Carmen, sorella di Iole.

In segno di ringraziamento, le figlie della Signora Iole hanno donato agli operatori un portachiavi accompagnato da una frase di Tahereh Mafi: “Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere mano, non solo con le mani, ma con il cuore”, a cui sono seguite queste parole della centenaria Iole “Grazie a questo sono arrivata a festeggiare i 100 anni! Grazie a voi che avere toccato il mio cuore!”.