Grande festa per il raduno degli Alpini Alta Brianza

Che festa ad Albavilla per il primo raduno degli Alpini Alta Brianza! Ieri, domenica 29 settembre, il paese si è animato per festeggiare il centenario del gruppo albavillese delle Penne nere e gli anniversari dei gruppi di Albese con Cassano e Castelmarte.

Cento anni per gli Alpini di Albavilla: che festa in paese!

Si è tenuto ieri il primo raduno degli Alpini dell'Alta Brianza, promosso dall'Associazione nazionale Alpini sezione di Como: circa trecento Penne nere hanno sfilato per le vie di Albavilla, su tutte il gruppo locale con il caporgruppo Angelo Proserpio ma anche le sezioni di Albese, Erba, Ponte Lambro, Longone, Lambrugo e Castelmarte. Un modo per festeggiare anzitutto il centenario del gruppo locale, nato il 27 settembre 1924, ma anche i 95 anni di Albese, i quarant’anni di Castelmarte e i 65 anni dalla costruzione del Monumento agli Alpini di via Patrizi. La sfilata è cominciata con l'ammassamento in piazza Mercato e proseguita per le vie del paese con la partecipazione di tanti concittadini, del parroco don Walter Anzani, delle associazioni, della banda musicale Santa Cecilia e delle autorità: su tutte il sindaco Giuliana Castelnuovo e l'assessore regionale Alessandro Fermi, ma anche tanti sindaci di tutto il territorio.

"Con profonda gratitudine e ammirazione abbiamo celebrato il centenario di fondazione del gruppo Alpini di Albavilla. In questi 100 anni, sotto la guida di Angelo Proserpio e dei suoi predecessori, avete scritto pagine indelebili della storia del nostro paese, incarnando i valori di sacrificio, solidarietà e dedizione alla comunità. Come scriveva Cesare Pavese: “Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi”. E voi, con i vostri gesti e il vostro impegno, avete reso ogni attimo speciale - queste le parole del sindaco Giuliana Castelnuovo in ringraziamento alle Penne nere locali - Il mio pensiero va a tutti coloro che non sono più con noi, ma che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore del nostro gruppo. La loro memoria vive nelle vostre azioni quotidiane, nel profondo senso di appartenenza che trasmettete alle nuove generazioni. Siete l’anima della nostra comunità, e per questo vi ringrazio a nome di tutti i cittadini. Un sentito augurio va anche agli amici del gruppo Alpini di Albese e Tavernerio, che festeggiano il 95° anniversario, e al gruppo di Castelmarte, che celebra i 40 anni di attività".