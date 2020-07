Grande fiera agostana e trippa nella sede del Movimento anziani e pensionati

Grande fiera agostana ad Appiano Gentile: è in programma per martedì 4 agosto, in centro, offrendo anche l’opportunità di gustare la trippa preparata dal Movimento anziani e pensionati.

Grande fiera, come prenotare la trippa

In occasione della tradizionale manifestazione del mese di agosto, il sodalizio che aggrega anziani e pensionati invita nella propria sede in via Don Gerla. E’ necessario prenotare la propria razione di trippa: sarà possibile gustarla in sede, dove l’associazione garantirà il necessario distanziamento tra un posto e l’altro, oppure fruire del servizio di asporto. Per tutti gli interessati, la prenotazione è da effettuare recandosi in sede o contattando il Movimento anziani e pensionati.

Mercato e bancarelle come da tradizione

Come da tradizione, la fiera si tiene il primo martedì del mese di agosto, vivacizzando l’estate con le bancarelle che si aggiungono al mercato degli ambulanti. La fiera terrà banco nella mattinata del 4 agosto sul piazzale Alberto Dalla Chiesa e nelle vie Sauro e Mercato.