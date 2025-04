Grande folla per i funerali di don Costante Cereda

Inverigo in lutto: una grande folla ha partecipato ai funerali di don Costante Cereda. Lo storico parroco nonché cittadino benemerito, è venuto a mancare lunedì.

Grande partecipazione

Una nutrita folla di parrocchiani, amici, associazioni e autorità civili e religiose ha riempito la chiesa di Sant'Ambrogio ad Inverigo per i funerali di don Costante Cereda, lo storico parroco del paese venuto a mancare a 82 anni. Le esequie sono state celebrate questa mattina, giovedì 24 aprile, nella stessa chiesa in cui don Costante ha celebrato dal 1984, anno in cui lasciò Seveso per approdare ad Inverigo.

I commossi messaggi

"Ti ricordiamo come un amico, sempre presente in oratorio con il microfono in mano. Quell'oratorio che tu hai desiderato e che mai a nessuno hai negato di essere parte. Oggi capiamo il tuo continuo richiamarci all'attenzione su Gesù e la Madonna, a cui eri devoto. Tu per primo sei sempre stato presente per noi" il messaggio del consiglio pastorale.

Commosso anche il saluto del parroco don Alessandro Colombo:

"Eri un parroco brianzolo, legato alla parrocchia e ai giovani. Hai avuto coraggio e fantasia, realizzando l'opera della scuola in parrocchia. Quanto hai fatto ora è a disposizione di tutti. Sono sicuro che ci dirai di 'portare avanti la baracca'. Cercheremo di farlo, ma tu accompagnaci dal cielo".

Dopo l'uscita dalla chiesa, il feretro è stato portato al cimitero comunale e lì la bara è stata sepolta. Un breve corteo ha accompagnato il carro funebre.