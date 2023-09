Grande lotteria, ecco l’elenco dei numeri vincenti estratti a “L’Isola che c’è”

Una grande lotteria a sostegno di tre progetti nella devastata città di Izjum, in Ucraina: biglietti vincenti estratti a Villa Guardia.

Diecimila biglietti per tre azioni umanitarie

L’impegno del gruppo di volontari Frontiere di Pace continua, costantemente, sin dall’invasione su larga scala dell’esercito russo in Ucraina. Con base nella parrocchia di Maccio e facendo parte del coordinamento di Rebbio che aggrega i gruppi attivi a favore della popolazione ucraina, i volontari hanno organizzato una grande lotteria che ha vissuto il suo epilogo domenica 17 settembre nell’ambito della fiera “L’Isola che c’è”.

I numeri vincenti

Prima dell'estrazione, "L'Isola che c'è" ha proposto un coinvolgente spettacolo ritmato di percussioni, rendendo protagonisti bimbi e a adulti. Poi l'atto conclusivo della lotteria di Frontiere di Pace. Quarantuno i premi, di cui riportiamo di seguito (nelle due immagini) l’elenco con i numeri vincenti estratti sul palco del parco comunale di Villa Guardia.

I tre progetti umanitari

Frontiere di Pace si è impegnata nella lotteria, caratterizzata da 10.000 biglietti, per agire direttamente a Izjum, come è stato nella recente missione in Ucraina, dal 23 agosto all’inizio di settembre. Sostegno alla ristrutturazione della sala per bimbi e ragazzi nella biblioteca comunale di Izjum, garantendo aiuto al progetto specifico della Meraviglioteca del claun Pimpa (Marco Rodari). Poi, ristrutturazione della piccola chiesa del Santo martire Yuri. Infine, acquisto di un’apparecchiatura per il reparto di Oftalmologia dell’ospedale di Izjum, che ha visto distrutto il blocco con quattro sale operatorie. Durante l'estrazione dei biglietti vincenti, i volontari Laura Pini e Donato Lucarelli hanno raccontato le emozioni condivise nel viaggio che insieme ad altri sette volontari li ha portati a Izjum, Kharkiv e nell'oblast di Donetsk nel Donbass.