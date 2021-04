Grande lutto per Como: é morto l’avvocato Roberto Simone.

É morto l’avvocato Roberto Simone

Un duro colpo per la comunità comasca: é mancato infatti a 78 anni l’avvocato Roberto Simone che lascia la moglie e le due figlie: Federica e Francesca.

A ricordarlo é il sindaco Mario Landriscina: “Esprimo le condoglianze per la scomparsa dell’avvocato Roberto Simone, un professionista stimato, un uomo appassionato che per anni ha apportato importanti contributi alla nostra comunità”.

Diplomato al liceo Giovio e laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, ha svolto la professione di avvocato senza risparmiare tempo ed energie alla solidarietà e alla partecipazione civica, con costante attenzione ai più deboli in diversi ambiti.

Proveniente da una famiglia socialista in cui è stato educato al senso del dovere, alla partecipazione alla vita sociale, alla solidarietà e all’aiuto alle persone bisognose, ha vissuto concretamente questi ideali. Da ultimo, a partire dallo scorso luglio, è stato governatore del Distretto 108 Ib1 dei Lions, ma per anni ha ricoperto altri incarichi di rilievo come quello nell’amministrazione cittadina da consigliere comunale, nella Banca d’Italia di Como, all’ospedale Sant’Anna e nell’allora USSL – Asl, nel cda del Casinò di Campione, nel Conservatorio di Como, e in diverse associazioni comasche tra cui La Stecca, sempre vivendoli con la fiducia di poter apportare un miglioramento per la comunità e per le generazioni future.

“Ai suoi cari va la mia vicinanza e il mio sincero cordoglio unitamente a quello dell’amministrazione che rappresento” ha aggiunto.