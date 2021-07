Grandine e pioggia nel Canturino: alberi caduti a Cantù, Cucciago e Grandate

Nel pomeriggio di pomeriggio, giovedì 8 luglio 2021, una violenta grandinata si è abbattuta sulle zone di Cantù e canturino. Meno intensi gli acquazzoni che hanno interessato le zone di Como ed Erbese. Come si vede nel video, a Cantù, in via Gorizia, all'intersezione con via Alciato, l'acqua ha invaso la strada per alcuni centimetri. L'allerta meteo della Protezione civile per temporali forti e rischio idrogeologico sul Comasco, era scattata ieri pomeriggio.

Grandine e pioggia nel Canturino

La Protezione civile di Cantù è intervenuta con due squadre per tombini saltati, taglio pianta a causa del maltempo a Cantù e Cucciago in ausilio della Polizia Locale.

Danni anche a Grandate

Si registrano danni a causa del maltempo anche nel Comune di Grandate. Sul posto anche i Vigili del fuoco.