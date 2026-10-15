Grave guasto alla rete idrica: venerdì chiusa la scuola primaria di Gaggino

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Scuola primaria “A. Manzi” chiusa a Gaggino per l’emergenza idrica che sta colpendo il Comune di Faloppio.

Lo stop alle lezioni

Il sindaco Giuseppe Prestinari ha firmato l’ordinanza sindacale, disponendo lo stop alle attività didattiche e la chiusura del plesso per l’intera giornata di venerdì 16 ottobre 2026. Il provvedimento si è reso indispensabile a causa del grave blackout idrico iniziato attorno alle 21 di mercoledì 14 ottobre, che ha svuotato i serbatoi e lasciato a secco metà paese. Dinamica che comprometterebbe i requisiti minimi igienico-sanitari e di sicurezza per alunni, docenti e personale scolastico. Le altre scuole del territorio, come la primaria e la secondaria di Camnago, restano invece regolarmente aperte poiché non interessate dal disservizio.

Operatori presenti a oltranza

La crisi nasce da un importante guasto sulla rete idrica legato alla rottura della condotta principale, situata a circa 12 metri di profondità all’interno della cava in Val Mulini. Sul posto sono operativi i tecnici per interventi particolarmente complessi e delicati, resi difficili dalla necessità di rimuovere ingenti quantità di terra in una posizione pericolosa. Per far fronte all’emergenza che sta creando forti disagi anche agli esercenti e alla popolazione anziana, si sono mobilitati diversi operatori di Como Acqua: posizionate due autobotti in Largo Sandro Pertini e via Cavallina, mentre sono state distribuite numerose casse di acqua potabile e bancali destinati anche alle scuole elementari e alla vicina scuola dell’infanzia. Il sindaco Prestinari si è attivato in prima persona sul campo con numerosi sopralluoghi per monitorare la situazione e coordinare l’assistenza.