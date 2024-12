Grave incidente a Cantù, è morto l’anziano investito

Non ce l’ha fatta l’anziano travolto da una vettura mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Non ce l’ha fatta l’anziano investito

Il gravissimo incidente si è verificato ieri, giovedì 19 dicembre, poco prima delle 17, in via Tonale a Cascina Amata di Cantù. L’anziano investito da un’auto nella frazione canturina - stando alle prime informazioni, l’incidente è avvento poco dopo la cura che arrivando da Cantù verso Mariano commesse piega verso destra - non ce l’ha fatta. Una vettura con alla guida un uomo non lo ha visto, forse anche per la scarsa illuminazione resa ancora peggiore dalla pioggia, e lo ha travolto.

L’uomo era stato trasportato in ospedale

Da subito, le condizioni dell’anziano sono apparse gravi. L’ambulanza della Croce rossa di Cantù ha prima stabilizzato il paziente e, poi, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant'Anna. Purtroppo, l’uomo è deceduto. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale di Cantù, che stanno così ricostruendo la dinamica del sinistro.