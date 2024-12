Grave incidente a Cantù, non ce l’ha fatta la donna investita

Alle 8.50 circa di oggi, sabato 28 dicembre, una donna di 82 anni è stata investita a Cantù. Purtroppo, è deceduta.

La donna investita non ce l’ha fatta

Il grave incidente ha avuto luogo questa mattina, in via Milano. Alle 8.49 i soccorsi sono stati allertati per l’investimento di un pedone. Un’ambulanza di Croce rossa e l’Elisoccorso hanno raggiunto il luogo dell’impatto. La donna, un’anziana di 82 anni soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale di Cantù, è deceduta.