Coinvolti un 78enne, trasferito in gravi condizioni al Papa Giovanni di Bergamo, e un centauro di 27 anni portato all'ospedale Sant'Anna di Como

Attimi di grande paura ed apprensione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, ad Erba per un grave incidente che ha visto coinvolti un pedone ed un motociclista.

Grave incidente in via Milano: pedone investito da una motocicletta

Al momento la dinamica del sinistro non è ancora chiara ma secondo una prima ricostruzione, per cause al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto, la motocicletta condotta da un 27enne avrebbe colpito e travolto un uomo di 78 anni lungo la via Milano.

L’impatto è stato molto forte con il 78enne che è sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza dal punto di contatto.

La situazione è parsa sin dal primo istante molto grave, tant’è che sul posto sono state inviate due ambulanze in codice rosso, un’automedica e l’elisoccorso. In loco sono arrivati anche agli agenti della Polizia Locale.

I trasferimenti a Bergamo e Como

Immediatamente il personale sanitario ha iniziato a prestare i primi soccorsi ai due uomini. Il pedone, avrebbe riportato traumi multipli ed è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elicottero.

Il motocilista 27enne invece avrebbe riportato un trauma all’addome e agli arti inferiori ed è stato successivamente trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo.