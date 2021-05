Grave infortunio sul lavoro ad Albavilla, ferito un 37enne

Grave infortunio sul lavoro pochi minuti dopo le 16 ad Albavilla. L’incidente è avvenuto in un’azienda in via Molinara, l’area industriale del paese.

Infortunio sul lavoro, soccorsi in codice rosso

I soccorsi si sono precipitati ad Albavilla, sul luogo dell’incidente, in codice rosso. In via Molinara l’ambulanza, l’automedica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. In volo anche l’elisoccorso da Como.

Stando a quanto è stato possibile apprendere, a rimanere ferito è stato un operario di 37 anni.

L’uomo si sarebbe ferito a una gamba, rimasta probabilmente schiacciata dal macchinario sul quale stava lavorando. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, non farebbero temere per sua vita. Dopo le prime cure sul posto, l’operaio di 37 anni è stato trasportato con l’ambulanza in codice giallo in Pronto soccorso. Toccherà ora alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.