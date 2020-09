Grazie a Marson un augurio di inizio anno scolastico davvero speciale

Davide Marson e gli amministratori locali incontrano gli alunni di prima elementare: in dono un pallone da basket per tutti.

Marson incontra i piccoli alunni della primaria

L’imprenditore Marson, ex presidente della Pallacanestro Cantù, ha fatto visita ai bambini della primaria per un augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico. Non solo, Marson ha donato un pallone da basket a ogni alunni della classe prima. Insieme a lui gli amministratori locali di Cantù, il sindaco di Figino Serenza Roberto Moscatelli e il vice sindaco di Novedrate Davide Marelli

“Un sentito ringraziamento a Davide Marson e alla Società Pallacanestro Cantù per la bellissima serata organizzata per la consegna dei palloni di basket ai bambini di prima elementare – ha spiegato l’assessore allo Sport di Cantù, Antonella Colzani – Un’ iniziativa avviata lo scorso anno con il progetto “ Cantu’ è basket “ attraverso il quale abbiamo portato il basket nelle scuole. Tutto questo è servito per spiegare che la Pallacanestro Cantu’ per la nostra Città e per il nostro territorio è tradizione e cultura. Un patrimonio che non può andare disperso. Grazie di cuore per il sostegno incondizionato verso la nostra Pallacanestro Cantu’”.



“Grandissima iniziativa di Davide Marson che, insieme agli amministratori del territorio, ha incontrato i bambini – ha commentato Marelli – Buon inizio bambini e come abbiamo detto ieri… “La gente come noi non molla mai!!!!!””.

Un ringraziamento a Marson è giunto anche dal sindaco Moscatelli: “Grazie di cuore per l’organizzazione di questa bella serata dedicata alla distribuzione di tanti palloni da basket per tutti i bambini e le bambine di prima elementare delle nostre scuole. Ancora una volta hai dimostrato di essere una gran bella persona con un amore incontrastato per la Pallacanestro Cantù e per il nostro territorio”.