Grazie ai volontari del Cai riapre la “scalinata”

Grazie all’aiuto dei Cai di Caslino d’ Erba e Invergo il sentiero che collega Caslino d’Erba a Castelmarte è stato riaperto dopo un lungo stop.

Riapre la “scalinata”

Il percorso in questione parte dalla stazione caslinese e arriva nella parte alta di Castelmarte ed è denominato “scalinata”. Però dal 2023 il sentiero è rimasto chiuso a causa delle cadute di piante e delle piccole frane dei muretti di sostegno. A voler riaprire il percorso è stato il Cai di Caslino d’Erba insieme a quello di Inverigo, appoggiati dall’Amministrazione comunale.

“L’idea di far rivivere il sentiero è venuta ai nostri amici del Cai di Inverigo che ci hanno contattato per recuperare la “scalinata” e offrire delle passeggiate a chi volesse raggiungere i sentieri del territorio utilizzando il treno, dato che il percorso inizia dalla stazione. Anche noi, come Cai, quando ci è possibile, utilizziamo i mezzi pubblici per raggiungere i vari percorsi – spiega Paride Tantardini, vicepresidente del Cai Caslinese – Abbiamo condiviso questa proposta al Comune di Castelmarte e il sindaco Elvio Colombo con l’assessore Mauro Bellotti hanno apprezzato il nostro impegno e ci hanno sostenuto nello svolgere le attività di ripristino della strada”».

Ripristinato il sentiero

Domenica 8 febbraio un gruppo formato da 15 persone del Cai caslinese e del Cai inverighese, si è dato da fare nel migliorare lo stato del sentiero, ripristinando completamente la viabilità e sistemando i passaggi che avevano bisogno di messa in sicurezza. Sono stati anche effettuati miglioramenti ai famosi scalini del sentiero. Domenica 22 marzo il sentiero è stato riaperto ufficialmente e inaugurato da oltre 20 persone.