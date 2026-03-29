Grazie ai volontari del Cai riapre la “scalinata”

Grazie all’aiuto dei Cai di Caslino d’ Erba e Invergo il sentiero che collega Caslino d’Erba a Castelmarte è stato riaperto dopo un lungo stop.
Riapre la “scalinata”
Il percorso in questione parte dalla stazione caslinese e arriva nella parte alta di Castelmarte ed è denominato “scalinata”. Però dal 2023 il sentiero è rimasto chiuso a causa delle cadute di piante e delle piccole frane dei muretti di sostegno. A voler riaprire il percorso è stato il Cai di Caslino d’Erba insieme a quello di Inverigo, appoggiati dall’Amministrazione comunale.
“L’idea di far rivivere il sentiero è venuta ai nostri amici del Cai di Inverigo che ci hanno contattato per recuperare la “scalinata” e offrire delle passeggiate a chi volesse raggiungere i sentieri del territorio utilizzando il treno, dato che il percorso inizia dalla stazione. Anche noi, come Cai, quando ci è possibile, utilizziamo i mezzi pubblici per raggiungere i vari percorsi – spiega Paride Tantardini, vicepresidente del Cai Caslinese – Abbiamo condiviso questa proposta al Comune di Castelmarte e il sindaco Elvio Colombo con l’assessore Mauro Bellotti hanno apprezzato il nostro impegno e ci hanno sostenuto nello svolgere le attività di ripristino della strada”».
Ripristinato il sentiero
Domenica 8 febbraio un gruppo formato da 15 persone del Cai caslinese e del Cai inverighese, si è dato da fare nel migliorare lo stato del sentiero, ripristinando completamente la viabilità e sistemando i passaggi che avevano bisogno di messa in sicurezza. Sono stati anche effettuati miglioramenti ai famosi scalini del sentiero. Domenica 22 marzo il sentiero è stato riaperto ufficialmente e inaugurato da oltre 20 persone.
“Siamo molto contenti degli interventi svolti e che il sentiero sia stato riaperto – conclude Tantardini – Domenica, dopo la camminata nel sentiero, il sindaco Elvio Colombo e l’assessore Mauro Bellotti ci hanno ospitato nel Palazzo Comunale di Castelmarte, dandoci l’opportunità di salire sulla Torretta e vedere il bel panorama. Poi ci siamo recati alla realtà “Legami”, gestita dalla cooperativa sociale Noi Genitori: il sentiero termina a Castelmarte proprio lì davanti”.