Grazie alla raccolta fondi Villa San Benedetto ha un nuovo pulmino

Grazie alla raccolta fondi Villa San Benedetto Menni di Albese con Cassano ha un nuovo pulmino per il trasporto di persone con disabilità o patologia psichiatrica.

Una nuova vettura da nove posti per Villa San Benedetto

"Un dono per l'inclusione" è la campagna di raccolta fondi avviata dalla Casa delle Suore ospedaliere da circa un anno con l'obbiettivo di acquistare un nuovo pulmino per il trasporto di persone con disabilità e/o patologia psichiatrica.

I cittadini, le imprese e gli enti del territorio hanno risposto con generosità e Villa San Benedetto Menni ha potuto acquistare una nuova vettura da 9 posti.

Dalla struttura è arrivato nelle scorse ore il ringraziamento alla comunità per la grande generosità mostrata.

"Per gli ospiti della Residenza Sanitaria Disabili e del Centro Diurno Psichiatrico è molto importante vivere esperienze al di fuori della quotidianità della nostra Casa. L’uscita sul territorio, quindi, è un’esperienza che ha una valenza molto positiva per coloro che vivono in condizione di malattia o di disagio e isolamento sociale. Queste barriere possono essere superate anche attraverso tante cose: recarsi al cinema o allo stadio, godere delle bellezze naturali offerte dalla nostra provincia, visitare luoghi di cultura o semplicemente andare in pizzeria. La pianificazione di queste attività può ora riprendere con nuovo slancio e questo è possibile grazie al sostegno di tanti. Esprimiamo i più sentiti ringraziamenti a tutte le persone e le realtà che hanno contribuito al progetto, dandogli visibilità o facendo una donazione".