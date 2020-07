“Grazie della vostra presenza”, dopo l’incidente una lettera ricolma di gratitudine per i Vigili del fuoco

Una lettera ricolma di gratitudine indirizzata ai Vigili del fuoco di Appiano Gentile. Tanta riconoscenza nelle parole rivolte ai volontari del distaccamento appianese da parte di un parente di una donna coinvolta in un incidente stradale.

Vigili del fuoco, presenza essenziale

“Pubblichiamo di seguito una email ricevuta il 2 luglio in seguito all’intervento svolto dai nostri volontari del distaccamento di Appiano Gentile. Cogliamo l’occasione per ringraziare i cittadini per il supporto e la riconoscenza”, hanno fatto sapere con un post pubblicato su Facebook i volontari, impegnati quotidianamente in differenti tipologie di interventi.

La lettera

“Gentili Vigili del fuoco, vi disturbo per ringraziarvi sentitamente dell’intervento di stamane nell’incidente avvenuto ad Olgiate Comasco. In una delle macchine coinvolte c’era mia mamma, che fortunatamente non ha riportato danni permanenti. La vostra presenza è stata di grande aiuto per me e mia sorella, che, spaventate, faticavamo a trovare qualsiasi cosa ci chiedeste. Con pazienza e dolcezza, ci siete stati accanto, avete gestito il traffico e raccolto i pezzi di due vetture ormai distrutte. In alcune circostanze, un sorriso può fare la differenza e voi siete stati in grado di farlo Grazie di cuore per il tempo prezioso che regalate a tutti noi cittadini,

Con stima e riconoscenza”