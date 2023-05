Grigliate all'aria aperta, parco Ubuntu rimesso a nuovo

Grigliate all’aria aperta e feste nel fine settimana a Castello (Lurate Caccivio): ha riaperto i battenti il parco Ubuntu.

Parco Ubuntu rimesso a nuovo

Gestito dall’omonima associazione, è nuovamente fruibile, dopo la pausa invernale, da lunedì scorso. "E’ possibile accedere sette giorni su sette, dalle 9 alle 20 - esordisce Luca Bianchi, assessore al Verde pubblico e Manutenzioni - Nei giorni scorsi è stato al centro di una sostanziale pulizia e riordino in modo tale da soddisfare al meglio le esigenze della cittadinanza". Realizzato grazie all’impegno del sodalizio "Parco Ubuntu", l’area dedicata allo svago è nata dalla totale riqualificazione della zona a ridosso di Villa Pini, un tempo quasi una discarica a cielo aperto. Non solo polo di ricreazione, però, ma anche simbolo di riflessione sulla pace: all’interno del parco, infatti, è stato piantato il kaki di Nagasaki. "Devo ringraziare i volontari civici Claudio Bentivogli ed Enrico Grigioni che si occuperanno dell’apertura e chiusura, oltre che del controllo. Grazie anche a Dario Michelon, responsabile dell’associazione, e ai ragazzi". Per utilizzare l’area griglia è necessario prenotarsi mandando una email a parcoubuntu@gmail.com.