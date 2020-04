Gruppo Cappelletta di Albavilla dona soldi e materiale al Fatebenefratelli

Gruppo Cappelletta di Albavilla dal grande cuore: donati soldi e materiale all’ospedale Fatebenefratelli di Erba.

Nei giorni scorsi, il gruppo folcloristico di Albavilla presieduto da Giovanni Frigerio ha fatto una donazione all’ospedale Fatebenefratelli di Erba. Oltre a donare al nosocomio un contributo di 1325 euro, comprensivo delle offerte dei componenti del direttivo del sodalizio e di amici e sostenitori del gruppo, l’associazione ha donato una grande quantità di materiale utile in questi giorni di emergenza. Nello specifico: 1200 vaschette, 3000 bicchieri, 2500 piatti, 600 confezioni posate, 37 bottiglie d’acqua, tovaglie di carta, Scottex, carta igienica e uno scatolone di materiale di vario genere.

“Questa è una di quelle occasioni in cui, oltre a esser come sempre contento del mio ruolo, ne sono anche molto orgoglioso. Infatti, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto da parte di Silvia Lunardi, infermiera all’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli Erba, nostra amica e sostenitrice, la risposta del Gruppo è stata immediata – queste le parole del presidente Frigerio – Sentito il direttivo, vista l’urgente necessità dell’ospedale, si è subito deciso di donare tutto il materiale di scorta: 1.200 vaschette, 3.000 bicchieri, 2.500 piatti, 600 confezioni posate, 37 bottiglie d’acqua, tovaglie di carta, Scottex, carta igienica e uno scatolone di cose varie, tutte regolarmente confezionate. Contemporaneamente si è deciso anche per un contributo economico di 300 euro. A essi, si aggiungono le offerte di ogni singolo componente del direttivo, e quelle di alcuni amici e sostenitori contattati telefonicamente, per un valore di 1025 euro. Sono certo che molti altri nostri amici aderiranno volentieri, addirittura si arrabbieranno per non averlo ancora saputo, ci impegneremo per contattarli al più presto. Altri ancora una volta informati, hanno provveduto personalmente! Quindi in attesa di poter ricevere altri eventuali contributi, la cifra che possiamo donare al momento è di 1325 euro. Grazie a tutti per aver contribuito, perché tante piccole gocce formano un mare, ma soprattutto grazie a tutti quelli come Silvia che lavorano in ospedale con grande impegno rischiando il contagio tutti i giorni”.