Gruppo di cammino sempre più partecipato e con uscita anche serale

Gruppo di cammino in grande forma a a Olgiate Comasco, dove nell'ultimo periodo è stata istituita anche un'uscita settimanale serale.

Gruppo di cammino, ottima idea

Grazie al gruppo podistico Dialogo Club Bric's, presieduto da Franco Rossini, in accordo con l'Amministrazione comunale, ogni settimana è prevista anche una camminata serale del Gruppo di cammino. Le uscite sono programmate sempre per le serate del mercoledì (purché non festive) e ad esclusione del mese di agosto. E proprio la scelta di implementare l'offerta sta suscitando significative adesioni, con veri e propri "torpedoni" umani in movimento tra strade e sentieri.

Le uscite serali: novità apprezzatissima

Per il Gruppo di cammino, che dopo il lungo lockdown si è rimesso in motto a pieno regime, le camminate serali prevedono, appunto ogni mercoledì sera, il ritrovo sul piazzale del mercato, alle 19.50. La partenza, invece, è fissata per le 20. Via via, nuovi amici camminatori si aggiungono al sodalizio, in qualche occasione caratterizzato anche dalla partecipazione del sindaco Simone Moretti.