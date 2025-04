Gruppo di scout si perde sul Boletto: sul posto soccorsi e Vigili del fuoco

Gruppo di scout si perde sul Monte Boletto: soccorritori a Tavernerio.

Sul posto Vigili del fuoco e 118

L'intervento è delle 17 di oggi, giovedì 17 aprile 2025. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di 22 scout provenienti da Milano avrebbe deciso di avventurarsi sul Monte Boletto, nonostante le condizioni meteo sfavorevoli. Proprio a causa della scarsa visibilità, il gruppo avrebbe però perso la via del ritorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del fuoco, coadiuvati dalla Protezione civile. Sul posto sono stati impiegati due elicotteri: uno del servizio sanitario regionale e il Drago 166 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia.

Nessuno scout in pericolo di vita

Una ragazza in stato di ipotermia e un ragazzo che aveva accusato un malore sono stati immediatamente presi in carico e trasportati in ospedale dall’elicottero sanitario. Gli altri 21 scout, in discrete condizioni, sono stati tratti in salvo a bordo del *Drago 166, che ha effettuato più rotazioni per garantire il trasporto di tutti in una zona sicura.

L’intervento si è concluso positivamente, grazie alla tempestività, alla sinergia e all’elevata professionalità di tutti i soccorritori coinvolti.