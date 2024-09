Gruppo Primavera piange la storica presidente Luciana

Gruppo Primavera piange Luciana Corti: aveva 73 anni. Lutto ad Albavilla per la scomparsa improvvisa della storica presidente del sodalizio, conosciuta e apprezzata da tutti per il suo impegno.

Gruppo Primavera piange la storica presidente

Tra i fondatori del gruppo nato nel 1981, la donna non ha mai smesso di impegnarsi per l'associazione, come consigliera e come presidente.

Ecco le parole affettuose di Primavera odv in ricordo dell'amata Luciana.

"Con profondo dolore annunciamo la scomparsa improvvisa della nostra cara Luciana. Con generosità e gentilezza è stata un punto di riferimento per tanti, un esempio di forza e solidarietà. Lascia, nel cuore di tutti coloro che l’hanno amata, un vuole incolmabile. Con amore e dedizione si è dedicata al Gruppo Primavera, divenuto una casa per tanti. Ci mancherà profondamente, il suo ricordo rimarrà vivo attraverso il suo Gruppo e nelle vite di tutte le persone che ha toccato con amore. I familiari tutti, gli amici del Gruppo Primavera, i consiglieri, i volontari e i dipendenti di Primavera Odv, i ragazzi del Centro Socio Educativo e i loro familiari"

I funerali si svolgeranno mercoledì 11 settembre alle 15 in cheisa parrocchiale di San Vittore, con inizio del rosario alle 14.30. La salma sarà poi portata al cimitero di Albavilla.