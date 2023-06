Il Gruppo spontaneo Terza età invita alla gita in Piemonte

Il Gruppo spontaneo Terza età attivo a Olgiate Comasco e nei dintorni invita a una gita in Piemonte.

Gruppo spontaneo Terza età, nuova gita

La trasferta è in calendario domenica 2 luglio è la meta scelta è la città di Tornino, in particolare il santuario di Santa Maria Ausiliatrice e la basilica di Superga. Il programma prevede la partenza alle 7.30 dal piazzale del mercato.

Iscrizioni aperte

Arrivati a Torino, alle 11 partecipazione alla messa nel santuario. Alle 12.30 il pranzo, poi tutti in viaggio verso la basilica di Superga. Alle 17.30 il ritrovo per il rientro a Olgiate Comasco. Quota di partecipazione: 85 euro. Iscrizioni aperte all’agenzia "Blu Vacanze" in via Vittorio Emanuele 39. Per informazioni è possibile telefonare allo 031-946151.