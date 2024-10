Gs Alzate: per i sessant'anni di attività "si regala" finalmente una sede in paese

Gs Alzate «compie» sessant’anni di storia e con il nuovo presidente Marco Cappellini è (finalmente) pronta a tornare in paese. E’ forse più corretto dire che la società ciclistica arriva per la prima volta ad Alzate dopo oltre mezzo secolo, nonostante proprio il suo nome racconti le sue origini. E’ infatti notizia di questi giorni che il sodalizio avrà una sua nuova sede nei locali dell’ex asilo di Fabbrica Durini, dei quali è appena stata ultimata la ristrutturazione.

Già annunciato dal sindaco nei giorni scorsi, è ora ufficiale: la sede a Fabbrica Durini

Già nel Consiglio comunale dello scorso 2 ottobre il sindaco Paolo Frigerio aveva annunciato l’intenzione di trovare uno spazio da assegnare alla società ciclistica alzatese, realtà ben radicata sul territorio e che opera con impegno da tanti anni. Detto, fatto.

«Abbiamo stipulato in questi giorni un accordo con il Comune: ci sarà concesso un locale nella sede dell’ex asilo di Fabbrica, recentemente ristrutturata - afferma il nuovo presidente Cappellini - Si può dire che in sessant’anni di storia “abbiamo girato”: storicamente abbiamo sempre avuto sede a Cremnago nonostante il nostro nome, poi a Brenna. Ora finalmente saremo nel nostro paese, per la prima volta dalla nostra fondazione. Siamo contenti e ringraziamo l’Amministrazione comunale e il sindaco Paolo Frigerio per la bella collaborazione mostrata fin dall’inizio e che speriamo prosegua positivamente».

Intanto entreranno nel vivo nel prossimo fine settimana le iniziative ideate dalla società per celebrare il compleanno: come già reso noto nei mesi scorsi, da venerdì 1 a domenica 3 novembre l’oratorio di Fabbrica Durini ospiterà la mostra «Fra i pedali nella storia» che racconterà la storia del Gs. Biciclette degli anni Cinquanta e Sessanta, maglie, fotografie e cimeli dell’associazione saranno esposti a tracciare oltre mezzo secolo di impegno e successi.

«La mostra sarà inaugurata il prossimo venerdì 1 novembre alle 10.30, alla presenza delle autorità locali e del mondo del ciclismo - ancora Cappellini - La mostra sarà poi aperta al pubblico per tutto il fine settimana».

Il programma della giornata di venerdì prevede la messa alle 9.45; inaugurazione alle 10.45 e apertura dell’esposizione fino a domenica (orari: venerdì 10.45-12, 15-19; sabato 15-19; domenica 10.45-12, 15-19). Negli stessi giorni, castagnata in oratorio a Fabbrica e cassoeula d’asporto dalle 15 alle 19 (fino a esaurimento): iniziative ideate dalla Comunità pastorale con la collaborazione di Bcc Brianza e Laghi.

Come detto, Gs Alzate nei giorni scorsi ha inoltre rinnovato il suo direttivo nominando il nuovo presidente Cappellini, già vicepresidente della società. Cappellini subentra ad Angelo Consonni, che dopo otto anni lascia l’incarico. «Sono contento di questo nuovo incarico e ringrazio i soci per la fiducia accordatami - ha commentato Cappellini - oltre al presidente uscente Consonni per il lavoro svolto. Saluto la nuova squadra dirigente con la quale cercheremo di essere all'altezza del compito assegnatoci». Il presidente Consonni si è invece congedato dal suo incarico annunciando comunque l’intenzione di continuare a collaborare con la società. «Se possibile darò ancora una mano, ma credo sia giusto dare più spazio ai giovani - ha commentato - Conservo un bellissimo ricordo di questi anni da presidente: è stato impegnativo ma abbiamo fatto tante belle cose. Invitiamo tutti a visitare la mostra che stiamo allestendo come società per i nostri sessant’anni grazie alla bella idea avuta da Mario Bosisio. Grazie a tutti per la collaborazione di questi anni».

I componenti del nuovo direttivo saranno: Francesco Bareggi, Giuseppe Cantone, Fausto Corti, Roberto Del Bonifro, Rosario Didio Parlapoco, Stefania Mainetti, Alessandro Nova, Fausto Ostinelli, Matteo Sala, Cristian Schiavolin.

(Nella foto da sinistra il presidente Marco Cappellini e l'uscente Angelo Consonni)